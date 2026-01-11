ସୁରତ: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୁଲିସକୁ ଚକମା ଦେଉଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଆବିଦ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଓରଫ ରାଜୁ ଓରଫ ରହମାନ ଡକାୟତ ଶେଷରେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ସୁରତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଅପରେସନରେ ସୁରତର ଲାଲଗେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବି ଗୁଳି ଚାଳନା ବିନା ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି, ଯାହା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି।
୧୪ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଅପରାଧ ନେଟୱାର୍କ
ରହମାନ ଡକାୟତ ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ଅପରାଧ ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ସେ ୧୪ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଅପରାଧ ନେଟୱାର୍କର କିଙ୍ଗପିନ୍ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ବଦଳାଇ ଅପରାଧ କରିବା ତା’ର ବିଶେଷତ୍ବ ଥିଲା। କେତେବେଳେ ସେ ନକଲି ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ତ କେବେ ସାଧୁ ବେଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା, ଲୁଟପାଟ କରୁଥିଲା।
‘ଇରାନୀ ଡେରା’ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ
ପୁଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରହମାନ ହେଉଛି ‘ଇରାନୀ ଡେରା’ ନାମକ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋପାଳରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଡକାୟତି, ଠକେଇ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା। ଅନେକ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପରେ ମକୋକା (ଏମ୍ସିଓସିଏ) ଭଳି କଠୋର ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
ଡକାୟତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ ରହମାନ ଡକାୟତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। ସେ ଦାମୀ କାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଓ ଏପରିକି ଆରବୀୟ ଘୋଡାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ସେ ଅପରାଧର ଆୟ ସହିତ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ଦେହରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା।
ସୁରତ ହେଲା ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ୍, ଏଠାରେ ହେଲା ଗିରଫଦାରୀ
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ରହମାନ ଡକାୟତ ନିଜର ନୂଆ ଶିକାର ସନ୍ଧାନରେ ସୁରତ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତା’ ବିଷୟରେ ଠୋସ୍ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଟିମ୍ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇ ତାକୁ ଧରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ସୁରତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଡିସିପି ଭବେଶ ରୋଜିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତର ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ମାମଲା ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ଗତ ୧୩-୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ଭୋପାଳର ଅମନ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ‘ରହମାନ ଡକାୟତ’ ଭାବରେ କୁଖ୍ୟାତ ଥିଲା।
ରହମାନ ଡକାୟତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ସହଯୋଗୀ ଓ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଅନେକ ଅସମାହିତ ମାମଲାର ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ଆଶା କରୁଛି। ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କେବଳ ସୁରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ପୁଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
