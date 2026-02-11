ତାଇପେ: ତାଇୱାନ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ତାଇୱାନ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଘାତକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଚୀନ୍ ସିଧାସଳଖ ତାଇୱାନକୁ ବିନାଶ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଓ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚୀନ୍ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି କହିଛି। ବେଜିଂର ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ତାଇୱାନ ନିରନ୍ତର ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବଢୁଥିବା ସାମରିକ ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି।
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜନ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ବିପଦ
ଚୀନ୍ ସାମରିକ ମୁଖପାତ୍ର ଜିଆଙ୍ଗ୍ ବିନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ତାଇୱାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିଣାମ ଆଣିବ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟଭୂମି ଚୀନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ବୋକାମି ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଚୀନ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ତାଇୱାନର ବିନାଶ ହେବ। ତାଇୱାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ।
ଆଟାକମ୍ସର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା
ତାଇୱାନ ୧୧.୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଏକ ମେଗା ଡିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେରିକାଠାରୁ ୮୨ଟି ୧୪୨ ହିମାର୍ସ ଲଞ୍ଚର୍ ତଥା ୪୨୦ଟି ଆଟାକମ୍ସ ମିସାଇଲ୍ ଅର୍ଡର କରିଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ୩୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ମିସାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଚୀନ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ନୌସେନା ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବ। ପେଙ୍ଗୁ ଓ ଡୋଙ୍ଗିନ୍ ଭଳି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ମିସାଇଲ୍ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଫୁଜିଆନ୍ ଓ ଝେଜିୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଚୀନ୍ର ବାୟୁସେନା ଘାଟି ତାଇୱାନର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ।
ସୁଟ୍-ଏଣ୍ଡ-ସ୍କୁଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା
ହିମାର୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏହାର ସୁଟ୍-ଏଣ୍ଡ-ସ୍କୁଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯାହା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଲଞ୍ଚରକୁ ଶୀଘ୍ର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଲକହିଡ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ, ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ତିନି ଜଣିଆ କ୍ରୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗତିଶୀଳ କରିଥାଏ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଏହାର ଘାତକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ରୁଷର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ କମାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା।
ଆମେରିକାର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତା
ଆମେରିକା ନିଜର ଭୂରାଜନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାଇୱାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଚୀନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ତଥା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଆମେରିକାର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।
