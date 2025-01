ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଗି ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଉଠି ଚାଲିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ କରି ଦେଇଛି । ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରୁ ବୁଲୁଛି।

ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ,‘ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ବେଳେ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

Raj Bhavan Tamil Nadu tweets "The Constitution of Bharat and the National Anthem were once again insulted in the Tamil Nadu Assembly today. Respecting the National Anthem is among the first Fundamental Duty as enshrined in our Constitution. It is sung in all the state… pic.twitter.com/imf8p7gUEx