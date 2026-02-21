ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଇରାନ ଉପରେ ସୀମିତ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତେହେରାନକୁ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବା। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆମେରିକା ସୀମିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବ କି, ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଉପରେ ବିଚାର ଜରୁରୀ। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସିଙ୍ଗଲ୍ ମଦର୍ଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚରା ଯାଇ ପାରିବନି: ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଇରାନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଚୁକ୍ତିର ନିକଟତର
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତିର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରାଘଚି ଏକ ଟିଭି ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଶ ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହାକୁ ୱାସିଂଟନ ପଠାଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ, ଏଥିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ ଓ ଏକ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ।
ଆମେରିକା ଓ ଏହାର ୟୁରୋପୀୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତେହେରାନ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାତାର ଖଣ୍ଡନ କରିଆସୁଛି। ଆମେରିକୀୟ ଓ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ତେହେରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡର ଜେନେଭାରେ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଲୋଚନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଲେ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ଉଭୟେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇରାନ
ଆମେ କୂଟନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେହିପରି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଚାରିପାଖରେ ଆମେରିକାର ସେନା ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ, ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଜେରାଲ୍ଡ ଆର. ଫୋର୍ଡକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଜାହାଜଟି ଜିବ୍ରାଲ୍ଟର ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଓ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି।
ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି, ଇରାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲ୍ଲି ଖେମିନି, ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଗ୍ରୁପର ଜଣେ ଇରାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଲି ଭାଏଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଓ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ: ୭୧ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା