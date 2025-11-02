Bihar Elections : ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଖୋଲାଖୋଲି ପରସ୍ପରର ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାବ୍ରି ଦେବୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ପୁଅ ତେଜପ୍ରତାପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାନଭାଇ ତେଜସ୍ବୀ ବଡ଼ଭାଇ ତେଜପ୍ରତାପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ।
ରବିବାର ଦିନ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମହୁଆରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମହୁଆରେ ସେ ଆରଜେଡି (RJD) ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁକେଶ ରୋଶନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ତେଜସ୍ୱୀ କହିଥିଲେ ଯେ କେହି ଆସିଲେ କି ଗଲେ ତାହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତେଜସ୍ୱୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହଁନ୍ତି। ଦଳ ହେଉଛି ମାତା ଏବଂ ପିତା; ଦଳ ବିନା କେହି କିଛି ନୁହଁନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲାଲୁ ଯାଦବ ତାଙ୍କୁ ମହୁଆ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଠାରେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳେ, ତେବେ ସରକାର ଗଠନ ହେବ।
ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେହି ମହୁଆ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଦଳ ଏବଂ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
କଣ କହିଥିଲେ ରାବ୍ରୀ ଦେବୀ ?
ଗତକାଲି ରାବ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ସେ ମୋର ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତା ବିରୋଧରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିତୁ ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉ ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ବିହାରରେ କାମ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି।" ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାଇଭଉଣୀ। ଯାହାର ଘର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।"
