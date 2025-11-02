ଶ୍ରୀହରିକୋଟା: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ର ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ CMS-03, ଯାହାର ଓଜନ ୪,୪୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ, ଆଜି ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ୪,୪୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏହି ଉପଗ୍ରହଟି ଭାରତୀୟ ମାଟିରୁ ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅରବିଟ୍ (GTO) ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ଉପଗ୍ରହ। ଏହି ଉପଗ୍ରହକୁ LVM3-M5 ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏହାର ଭାରୀ ଉଠାଣ କ୍ଷମତା ପାଇଁ "ବାହୁବଳୀ" ନାମ ଦିଆଯାଇଛି।
ISRO ର CMS-03 ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ବହନ କରୁଥିବା LVM3-M5 ଆଜି SDSC/ISRO ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର GSAT 7R (CMS-03) ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ହେବ। ଏହି ଉପଗ୍ରହ ନୌସେନାର ମହାକାଶ-ଆଧାରିତ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହି ଉପଗ୍ରହ ହେଉଛି ଭାରତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ, ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୪,୪୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକଶିତ ଅନେକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପାଦାନ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ISRO କହିଛି ଯେ ଏହି ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ CMS-03 କୁ ଭାରତୀୟ ଭୂମି ସମେତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। LVM-3 ରକେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-୩ କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତକୁ ୨୦୨୩ରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟରେ ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ କରିଥିଲା। LVM3 ମହାକାଶ ଯାନ, ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ, GTO କୁ ୪୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥକୁ ୮୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ପେଲୋଡ୍ ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।