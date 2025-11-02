ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଣିକି ଆଧାରର ଏସବୁ ଅପଡେଟ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର | ଘରେ ବସି ଆରାମରେ ଆପଣ ଆଧାର ଅପଡେଟ କରିପାରିବେ | ବାସ୍ତବରେ UIDAI (ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ) ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରକମାନେ ଏବେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅନଲାଇନରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। UIDAI ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧାର ସହିତ ଜଡିତ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାର-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ କରିବା। UIDAI ଆଧାର ସେବା ପାଇଁ ଫିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆଇରିସ୍ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଅପଡେଟ୍ ଭଳି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ୧୨୫ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଫି ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ବଢ଼ିଲା ଆଧାର ଅପଡେଟ ଚାର୍ଜ
ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଫି ୭୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଅଧୀନରେ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ UIDAI ପୂର୍ବରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା।
ଏମିତି ହେଲେ ଅଚଳ ହେବ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ
ସରକାର ଆଧାର ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରକୁ ପ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ୟାନ୍-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
କେମିତି କରିବେ ଆଧାର ଅପଡେଟ?
ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଅଧୀନରେ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭଳି ସୂଚନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନରେ, କାର୍ଡ ଧାରକମାନେ MyAadhaar ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ଆଧାରକୁ ଏକ ସକ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।