ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସମ୍ପ୍ରତି ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଭିଡିଓଟି ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଏକ ଅଜବ କାମ ପାଇଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି।
ହେଲିକପ୍ଟରରେ ହାତ ଓ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ତେଜସ୍ବୀ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରିବା ପରେ ତେଜସ୍ବୀ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ହେଲିକପ୍ଟରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖି ହାତ ଓ ମୁହଁ ଧୋଇବା ସହ ନାକ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବୋତଲକୁ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ହିଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
Money can’t buy civic sense, hygiene and good manners pic.twitter.com/iF1RXOx9XT— Sameer (@BesuraTaansane) October 28, 2025
ବିରୋଧୀ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୋଲ
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ନିଜେ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ କ’ଣ ଆଶା କରିପାରିବା?" ବିହାରର ଯୁବପିଢ଼ିର ଚେହେରା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି କାମ ଶୋଭା ଦେଉନାହିଁ।"
ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ବିରୋଧୀମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିବାବେଳେ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନେତା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।’
