ନ୍ୟୁୟର୍କ : ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ (Ukraine War) କୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢିଚାଲିଛି । ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିସଂପନ୍ନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ତାହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ (Donald Trump) ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନ ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ରୁଷ ଉପକୂଳରେ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ। ସେମାନଙ୍କୁ ୮୦୦୦ ମାଇଲ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ ନାହିଁ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ :Train Accident: ଚାଲୁଚାଲୁ ଧାରଣାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ରବିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଏହାର ନୂତନ ପରମାଣୁ-ଚାଳିତ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବୁରେଭେଷ୍ଟନିକ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହାର ପରିସର ଅସୀମ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହାର ଜବାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Pushkar Mela : ଘୋଡ଼ାର ଦାମ ୧୫ କୋଟି