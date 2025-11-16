Tensions in South China sea : ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଚୀନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏହି ବିବାଦୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସହିତ ଏହାର ବୋମାବର୍ଷୀ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା କେବଳ ଏକ ନିୟମିତ ଉଡ଼ାଣ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଥିଲା। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସିଧାସଳଖ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଆମେରିକା ଏବଂ ଜାପାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଜାପାନ ସହିତ, ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଏକ ଦୁଇ ଦିନିଆ ମିଳିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାରଣ ଚୀନ ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ସମୁଦ୍ରକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରେ। ଚୀନ୍ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ଏହା ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅଂଶ, ଯେତେବେଳେ କି ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ଭିଏତନାମ, ମାଲେସିଆ, ବ୍ରୁନେଇ ଏବଂ ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକାର ଦାବି କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏ ଅଂଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଦ୍ବାରା ବୋମାବର୍ଷୀ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢିଯାଇଛି ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତୁ; ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତତମ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତେଲରୁ କଣ୍ଟେନର ପରିବହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏହା ଦେଇ ଗତି କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ,ଆମେରିକା ଓ ଜାପାନ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ମିଳିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଚୀନକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା ।
