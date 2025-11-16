ପାଟନା : ବିହାର (Bihar) ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ RJDର ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ, ଆରଜେଡି ନେତା ମଦନ ଶାହଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିବା ପରେ ଦଳକୁ ୨୫ ଆସନରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆରଜେଡିର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ୨୫କୁ ଖସିଆସିଛି ।
ନିର୍ବାଚନରେ ଆରଜେଡ଼ିର ପରାଜୟ ଉପରେ ମଦନ ଶାହଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳର ପରାଜୟରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି।" ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନ କଲେ ଦଳ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Bihar Elections: ଏନଡିଏ ସରକାରରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ !
ମୋତେ ୨.୭ କୋଟି ମାଗିଥିଲେ
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୧୯୯୦ ମସିହାରୁ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଲାଲୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ବସ୍ତ ରହିଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ଖୋଦ ଲାଲୁ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲା । ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲା । ସଂଜୟ ଯାଦବ ଟିକେଟ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ୨ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷ ମାଗିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଓ ଲାଲୁଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହତାଶ ଓ ଦୁଃଖରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ୨୫ଟି ଆସନ ପାଉ । କିନ୍ତୁ ଦଳ ନିଜର ଭୁଲ ସୁଧାରୁ ବୋଲି ସେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Delhi Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଏନଆଇଏର ପ୍ରଥମ ଗିରଫଦାରି