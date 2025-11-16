ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) । ଏନଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ଉମରର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଆମିର ରସିଦ ଅଲିକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। NIAର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ i-20 କାର ରସିଦ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏଜେନ୍ସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଆମିରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆମିର କାର କିଣିବା ଏବଂ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଫରେନସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ମୃତ ଡ୍ରାଇଭର ଉମର ନବି ଥିଲା। ସେ ପୁଲୱାମାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲା ଏବଂ ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଥିଲା।
ଏନଆଇଏ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପାମ୍ପୋରର ସାମ୍ବୁରାର ବାସିନ୍ଦା ଆମିର ରସିଦ ଅଲି ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଉମର ନବିଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଆମିର ସେହି କାର କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ ଯାହାକୁ ପରେ ଭେହିକ୍ଲ ବର୍ନ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଡିଭାଇସ୍ (VBIED) ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
