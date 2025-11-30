Elon Musk on H-1B Visa: ଆମେରିକାରେ H-1B ଭିସା ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଟେସଲାର ସିଇଓ ଏଲନ ମସ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇଛି। ସେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବସୃଜନ ଗଠନରେ ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟମାନେ ଆମେରିକାକୁ ବହୁତ ଲାଭବାନ କରିଛନ୍ତି
ମସ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀର୍ଷ ପଦବୀରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସିଇଓ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ।" ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଫାର୍ମ ଜେରୋଧାର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିଖିଲ କାମଥଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସିଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ପ୍ରବାସ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିଭାବାନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇଛି।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : India Vs South Africa : ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
H-1B ଭିସା ଏବଂ ପ୍ରବାସନ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି
ଗତ ନଭେମ୍ବର ୨୫ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ H-1B ଭିସା ଉପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ କେବଳ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକାରେ ନୂତନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Barabati T20: ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେବ ୨,୦୦୦ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍