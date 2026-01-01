ମୁଜାଫରନଗର: ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବା ଏସଆଇଆରକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏସଆଇଆର ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଜାଫରନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଖତୌଲି ସହରର ଏକ ପରିବାରରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କାକା ସରିଫ, ଯାହାକୁ ମୃତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ କାକା ସରିଫଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସରିଫ ୨୪ ଡିସେମ୍ବରରେ ମୁଜାଫରନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ, ୩୦ ଡିସେମ୍ବର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଏବଂ ନାତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ଚଢି ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ।
ମୃତ ବୋଲି ଭାବିନେଇଥିଲେ
ଖତୌଲି ସହରର ମୋହଲ୍ଲା ବାଲକ ରାମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ନିବାସୀ ସରିଫ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ପୁନଃବିବାହ କରିବା ପରେ, ସରିଫ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହରାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପରିବାର ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠିକଣାରେ ସରିଫଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ମିଳିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଭାବିନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏସଆଇଆର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସରିଫଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା । ଏଣୁ ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଘରେ ଦୁଇଦିନ ରହିବା ପରେ ସେ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ।
