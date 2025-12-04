ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ୮ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସୁନାଲି ଖାତୁନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ମାମଲା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆଇନକୁ ମାନବିକ କାରଣ ପାଇଁ ନଇଁବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁନାଲି ଖାତୁନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାବିରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଆମର ଯୁକ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଧିକାର ପ୍ରତି କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା ନ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି।
ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଉଠାଇ ନେବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସୁନାଲି ଓ ତାଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅକୁ ସୀମା ପାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁନାଲିଙ୍କ ବାପା ଭୋଦୁ ଶେଖ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାର ସହିତ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ସୁନାଲି ଓ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା।