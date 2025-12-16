ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ମଙ୍ଗଳବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୋଆ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (SIR) ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାମ ବାଦ ଦେଇଛି। ନାଁ କଟିଥିବା ଭୋଟରମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୧୬, ୨୦୨୫ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୫, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପୁନଃ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏସଆଇଆର ପରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୫୮,୦୮,୨୦୨ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୪ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ୮୫୨ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ୧୯ ଲକ୍ଷ ୮୮ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ୧୨ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ୩୮ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ୧ ଲକ୍ଷ ୩୮ ହଜାର ୩୨୮ ନାମ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କିମ୍ବା ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ୫୭ ହଜାର ୬୦୪ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
