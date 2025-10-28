ପାଟନା : ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (Bihar Elections) ପାଇଁ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣାପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ମୁକେଶ ସହନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଘୋଷଣାପତ୍ରର ଉନ୍ମୋଚନ କରି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ। ଆମେ କେବଳ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଆମେ ବିହାରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବିହାରର ସଂକଳ୍ପ ବିହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରିବୁ, ଯଦିଓ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।"
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Second wife's Children also entitled to inherit: ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହକ୍ଦାର: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ
ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା
ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ମାତ୍ରେ, ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପାସ୍ କରାଯିବ। ଆମର ସରକାର, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପୂରଣ କରି, ୨୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ସମସ୍ତ ଜୀବିକା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମୋବିଲାଇଜର୍ସ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ପ୍ରତି ମାସ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଜୀବିକା କ୍ୟାଡରର ଦିଦିମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, ଜୀବିକା କ୍ୟାଡରର ସଭାପତି ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନଜନକ ଦରମା ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ ସ୍କିମ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ୧ ଡିସେମ୍ବରରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସରେ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : 8th Pay Commission: ୮ମ ବେତନ କମିସନ ଗଠନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଂଜୁରୀ