ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର ସୈନିକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ନୀତିରେ Instagram, WhatsApp, YouTube ଏବଂ LinkedIn ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
Instagram, X, ଏବଂ YouTube ର ବ୍ୟବହାର ନିୟମ
ସେନାର ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ Instagram, X, YouTube ଏବଂ Quora ଭଳି ଆପ୍ କେବଳ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କିମ୍ବା ତଦାରଖ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପ୍ସରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ :Satya Vihar Apartment Fire: ସତ୍ୟ ବିହାରସ୍ଥିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ବାସିନ୍ଦା ଆତଙ୍କିତ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, WhatsApp, Telegram, Signal ଏବଂ Skype ପରି ମେସେଜିଂ ଆପ୍ କେବଳ ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିର ଅଣବର୍ଗୀକୃତ (Unclassified) ସୂଚନା/ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁ କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ।
ଏହା ସହିତ, ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା/କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ LinkedIn ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ :Shah Rukh Khan in Jailer-2?: ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ‘ଜେଲର୍-୨’ରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ରହିବେ କି? ବିବାଦରେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବୟାନ