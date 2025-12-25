ମୁମ୍ବାଇ:ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଜେଲରର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଜେଲର-୨ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଖବର ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବଲିଉଡର ବାଦଶାହା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ନାମ ହଠାତ୍ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। କାରଣ ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଏକ ବୟାନ। ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
କ’ଣ ଥିଲା ଘଟଣା...
ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଜେଲର-୨ ର କଳାକାରଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ପ୍ରକୃତରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ମିଥୁନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନଥିଲେ ଯେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ଭୂମିକା ବଡ଼ ହେବ କି ଛୋଟ।
ମିଥୁନଙ୍କ ବୟାନ ସତ୍ତ୍ୱେ , ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଶାହରୁଖ ଖାନ କିମ୍ବା ଜେଲର -୨ ଟିମ୍ ଏହି ଖବର ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଶାହରୁଖ ଖାନ ଫିଲ୍ମରେ ରହିବେ କି ନାହିଁ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର। ତଥାପି, ଏହି ବୟାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ବଢ଼ାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିଦ ଲାଗୁଛି କି? କ’ଣ ରହିଛି କାରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ...
ନିର୍ମାତାମାନେ ଜେଲର୍ ୨ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି
ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଜେଲର୍, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲା। ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର କରିଥିଲା। ଏବେ, ଜେଲର୍ ୨କୁ ଆହୁରି ଧମାକା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ତାରକା ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିପାରେ।
ଯଦି ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି?
ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ବଲିଉଡ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିଟ୍ ହେବ। ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଜେଲର୍କୁ-୨ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବିଏଚୟୁ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫: ୮ମ ଶ୍ରେଶୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ