ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରାହ୍ନ ଆସିବା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଓଜନ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ , କାମରେ , ଘରେ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଓ ନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ଆଳସ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଥକ୍କାପଣ ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ଘଟେ ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଦ୍ରା ଲାଗୁଛି। ଏହା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଶରୀରରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ?
ଖାଇବା ପରେ ଶରୀରର ଧ୍ୟାନ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ପାଚନ ଅଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏହାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଡିପ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆଳସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ କି ?
ଯଦି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଭାତ , ଆଳୁ , ଧଳା ରୁଟି , ରିଫାଇନ୍ ମଇଦା, କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଥାଏ ତେବେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ନିଦ୍ରାଳୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରୀ ଏବଂ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଅଧିକ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଶରୀରରେ କିଛି ହରମୋନ୍ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଏକ ଆରାମଦାୟକ ମୋଡ୍ କୁ ଯାଏ ଓ ଜଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ।
କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ?
ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ନିଦ୍ରାଳୁ ଓ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ଚିନିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଇନସୁଲିନ୍ ମୁକ୍ତ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟ ସହିତ ଥକ୍କାପଣ, ନିଦ୍ରା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ମଧୁମେହ, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ଆମେ ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ବାରମ୍ବାର ନିଦ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ହାଲୁକା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଫାଇବର ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ଏବଂ ରିଫାଇନ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଭୋଜନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଶୋଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୦ରୁ ୧୫ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
