ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏହାର ନୌସେନାରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଯୋଡିବାକୁ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ, ନୌସେନାର ତୃତୀୟ ସର୍ଭେ ଜାହାଜ (SVL) ଶ୍ରେଣୀର ଜାହାଜ, INS ଇକ୍ଷକକୁ କୋଚିର ଦକ୍ଷିଣ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଜାହାଜ ଦକ୍ଷିଣ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ଜାହାଜ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସର୍ଭେ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୌସେନାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ।
INS ଇକ୍ଷକର ନାମ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ "ଇକ୍ଷକ" ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଏହି ନାମ ଜାହାଜର ଭୂମିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରେ। ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା, ସଠିକ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଏବଂ ନିରାପଦ ନେଭିଗେସନ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ସର୍ଭେ ଜାହାଜ ଗାର୍ଡେନ୍ ରିଚ୍ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ (GRSE) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହା ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ।
INS ଇକ୍ଷକ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଉଭୟରେ ଜଳଗ୍ରାଫିକ୍ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବନ୍ଦର, ବନ୍ଦର ଏବଂ ନାଭିଗେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଯାହା ନୌଚାଳନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ଇକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା, ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଯାହା ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
