ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପରମାଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବର ନଜର ରହିଛି। ଓମାନରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଲେ ଆମେରିକା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି ଇରାନ ନିଜର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏବେ ଆମେରିକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୌସେନା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିପଦ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି।
ଆମେରିକା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଆରାଘଚି ରବିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ପୋତ ମୁତୟନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଏହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ଇରାନ ସହ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ଏହାର ବିମାନବାହୀ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଓ ତିନୋଟି ଗାଇଡେଡ-ମିସାଇଲ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ - ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ୍ ଇ ପିଟରସନ୍ ଜୁନିୟର, ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ମାଇକେଲ୍ ମର୍ଫି ଓ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ସ୍ପ୍ରୁଆନ୍ସ - ଜାନୁଆରି ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆରବ ସାଗରକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆରବ ସାଗରରେ ଉଡୁଥିବା ଲିଙ୍କନ୍ କ୍ୟାରିଅର୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ବିମାନ ଫଟୋ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ‘ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତି!’ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା।
ଏହି ବିମାନବାହୀ ଆମେରିକାର ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ନୌ-ବିଧ୍ୱଂସକ ଜାହାଜ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିକଟରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଲୋହିତ ସାଗରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାୟ ୫,୭୦୦ ଅତିରିକ୍ତ ସେବା ସଦସ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ତିନୋଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ସାଣ୍ଟା ବାର୍ବାରା, ୟୁଏସ୍ଏସ୍ କାନବେରା ଓ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ତୁଲସା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଇରାନ ଏଠାରେ ମାଇନ ବିଛାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ।
ୟୁଏସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କମାଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ବାୟୁସେନା ଏଫ୍-୧୫ଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇଗଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କହିଥିଲା ଯେ, ଏହାର ଟାଇଫୁନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କତରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ, ଏକ ଡଜନ ଏଫ୍-୧୫ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ଏକ ଏମ୍କ୍ୟୁ-୯ ରିପର ଯୁଦ୍ଧ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଅନେକ ଏ-୧୦ସି ଥଣ୍ଡରବୋଲ୍ଟ ୨ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଟାକ୍ ବିମାନ ଜୋର୍ଡାନର ମୁୱାଫାକ୍ ସଲ୍ଟି ଏୟାର୍ ବେସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ରିଟିସ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଗାଇଡେଡ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରବିଧ୍ୱଂସୀ ଜାହାଜ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଡେଲବର୍ଟ ଡି ବ୍ଲାକ୍ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରରୁ ଲୋହିତ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଜିପ୍ଟର ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆମେରିକା ନୌସେନାର ଏମ୍କ୍ୟୁ-୪ସି ଟ୍ରାଇଟନ୍ ସିସିଟିଭି ଡ୍ରୋନ୍ ଉପସାଗର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଇ-୧୧ଏ ଯୋଗାଯୋଗ ବିମାନ, ପି-୮ ପୋସାଇଡନ୍ ଓ ଇ-୩ଜି ସେଣ୍ଟ୍ରି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଏବଂ ରିକନାଇସାନ୍ସ ବିମାନର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟର୍ମିନାଲ୍ ହାଇ-ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏରିଆ ଡିଫେନ୍ସ (ଥାଡ୍) ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଗତ ମାସରେ କତରର ଅଲ୍ ଉଦୈଦ୍ ଏୟାର୍ ବେସ୍ରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଇରାନର ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ୱାସିଂଟନ ଓ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜାହାଜ ପଥ ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ପାଇଁ ଆମେରିକା ସୋମବାର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ଆମେରିକାର ପରିବହନ ବିଭାଗର ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଶାସନ ଆମେରିକାର ପତାକା ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳସୀମାଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।