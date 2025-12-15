Pahalgam Terror Attack : ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ଏନଆଇଏ) ସୋମବାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଜମ୍ମୁର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନଆଇଏ କୋର୍ଟରେ ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାଜିଦ ଜଟ୍ଟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନଆଇଏ ସାଜିଦ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଏହି ଚାର୍ଜସିଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପହଲଗାମ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ବାସିନ୍ଦା, ବଶିର ଅହମ୍ମଦ ଜୋଥାର ଏବଂ ପରଭେଜ ଅହମ୍ମଦ ଜୋଥାରଙ୍କୁ ୨୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟାଇଥିବା ତିନି ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସୁଲେମାନ ଶାହ, ହମଜା ଆଫଗାନି ଓରଫ ଆଫଗାନି ଏବଂ ଜିବ୍ରାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ପାଇଁ ୧୮୦ ଦିନର ସମୟ ସୀମା ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ରେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏଜେନ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ରେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି।
କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୯୦ ଦିନର ସମୟ ସୀମା ବ୍ୟତୀତ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏନଆଇଏ ଅତିରିକ୍ତ ୪୫ ଦିନ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟାଇବାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ସହିତ ଜଡିତ ପାକିସ୍ତାନଭିତ୍ତିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସଂସଦରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।