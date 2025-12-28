ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ : ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି କରୱାର ନୌସେନା ଘାଟିରୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ କଲଭାରୀ-ଶ୍ରେଣୀର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ଆଇଏନଏସ ଭାଗଶୀରରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସରରେ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ କେ. ତ୍ରିପାଠୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗସ୍ତ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଐତିହାସିକ। ସେ କଲଭାରୀ-ଶ୍ରେଣୀ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଯାତ୍ରା।
ବୁଡ଼ାଜାହାଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
INS ଭାଗଶୀର ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୭୫ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ କଲଭାରୀ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ, ଡିଜେଲ-ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଲଢୁଆ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ। ଏହା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ କ୍ଷମତା, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଏବଂ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକ। ଏହି ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଗୁପ୍ତ ଅପରେସନ୍, ନିରୀକ୍ଷଣ, ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଜାହାଜ ଏବଂ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।