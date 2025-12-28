ଭୁବନେଶ୍ୱର/କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସର ଏକ ଦଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି।ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ଏବଂ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଏକ "ଶୂନ୍ ଏଫଆଇଆର" ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଏକ ପୁଲିସ ଦଳ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ମମତା କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାର, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଏବଂ ହିଂସାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆମେ ସେହି ପ୍ରବାସୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀ ପରିବାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭୟଭୀତ, ପୀଡିତ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ସମ୍ବଲପୁର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ଜାଙ୍ଗିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଜେପି ଶାସିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ଜାଙ୍ଗିପୁରର ସୁଟି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୁଣି ଥରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
ମମତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ବହୁଳ ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏବେ ଭୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି।
ଆମେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା କହିବା କେବେ ବି ଅପରାଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ବିଡ଼ିକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଝଗଡ଼ା
ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରେ ବିଡ଼ିକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଝଗଡ଼ା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଇଁଠାପାଲି ପୁଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତି ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶେଖ ଜୁଏଲ ରାଣାଙ୍କୁ ଛଅ ଜଣିଆ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚା ଦୋକାନରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଏକ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଡ଼ି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ସନ୍ଦେହରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗୁରୁବାର ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ, ଉତ୍ତର ରେଞ୍ଜର ପୁଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ହିମାଂସୁ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ। ହତ୍ୟା ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜନାର ଫଳାଫଳ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ନଥିଲା।
ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ବାଣ୍ଟି ଖାଉଥିଲେ। ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ସମୟରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଡ଼ି ମାଗିଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜନା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ମାଗିବାରୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଡ଼ି ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଗିଥିଲେ। ପରେ ମୃତକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ।