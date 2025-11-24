Delhi Pollution: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ଅଘୋଷିତ ଜଳବାୟୁ ଜରୁରୀପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ।
ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ" ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି ଯେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କେବଳ ୫୦% କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବାକି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘରୁ କାମ କରିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ (GRAP) ର ଷ୍ଟେଜ୍ III ଅଧୀନରେ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ NCRରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ, ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସରେ ଉପସ୍ଥିତି ହ୍ରାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଅଫିସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସଚିବମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୫୦% ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଅବଶିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ପାଣି, ପରିମଳ, ବିଜୁଳି, ପରିବହନ, ଅଗ୍ନିଶମ ଆଦି ସେବାକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ।