ଢାକା : ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ପୁଣି ଥରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତିରେ। ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ପରେ ଦେଶର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀ ସଂଗଠନମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶାର କିରଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାର ଶୀର୍ଷରେ ବସାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରିବାରୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଇନକିଲାବ୍ ମଞ୍ଚ ୟୁନୁସଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି । ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନକଲେ ୟୁନୁସଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଏହି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : LSG : ବିଦେଶୀ ଲିଗରେ ଖେଳିବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି
ଇନକିଲାବ୍ ମଞ୍ଚର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବେ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଲୋଗାନରେ ଢାକାର ରାସ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Cold Wave: କୋରାପୁଟ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର, ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
ଭାରତକୁ ଭିସା ସେବା ବନ୍ଦ କଲା ବାଂଲାଦେଶ :
ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସୋମବାର ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏହାର ଉଚ୍ଚାୟୋଗରେ ସମସ୍ତ କନସୁଲାର ଏବଂ ଭିସା ସେବାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରିଛି। ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୋମବାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।