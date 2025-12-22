ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟସ୍ ଦଳ ୨୦୨୬ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଦଳ ଏହାର କିଛି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଲିମ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଲିଗ୍ ପଠାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ପକ୍ଷରୁ ବିବିସିଆଇଠାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ଅଣାଯାଇଛି ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ଏହାର କିଛି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଲିମ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଲିଗ୍ ପଠାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ତା'ର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର, ଆଭେଶ ଖାନ ଏବଂ ମୋହସିନ ଖାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ଲିଗ୍ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସେମାନେ SA20 ଲିଗ୍ ସମୟରେ LSG ଡର୍ବାନ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟସ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ତାଲିମ ନେବେ।
SA T20 ଲିଗ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଲିଗ୍ରେ, ଆଭେଶ ଏବଂ ମୋହସିନ ଖାନ ଡର୍ବାନ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, କାରଣ ଆଭେଶ କିମ୍ବା ମୋହସିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ନୁହଁନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, କୌଣସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନକରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ପାଇସାରିଛି। ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଭେଶ ଏବଂ ମୋହସିନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ନମନ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପଠାଯାଇପାରେ।
ତେବେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଡର୍ବାନ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟସ୍ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟସ୍ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ଆରପି-ସଂଜୀବ ଗୋଏଙ୍କା ଗ୍ରୁପର ଟିମ । ଅର୍ଥାତ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ସଂପର୍କିତ ।