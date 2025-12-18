Shanti bill : ଗୁରୁବାର (ଡିସେମ୍ବର ୧୮, ୨୦୨୫) ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାୟୀ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ( ଶାନ୍ତି ବିଲ୍, ୨୦୨୫) ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ଏହି ବିଲକୁ ବାଚନିକ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ କରିଛି । ଏହି ବିଲ୍ ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହି ବିଲଟି ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ ବିଲ୍ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଏକାଧିକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ଏବଂ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ଏହି ବିଲର ଚର୍ଚ୍ଚା ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ନିରନ୍ତରତା ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିକିରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିପଦର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ।