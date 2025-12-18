ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଇଶାନ କିଶାନ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ ହରିୟାଣା ବିପକ୍ଷରେ ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୦୬.୧୨ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ୧୦୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ବିରାଟ ସିଂହଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲରେ, ହରିୟାଣା ଅଧିନାୟକ ଅଙ୍କିତ କୁମାର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଓପନର ବିରାଟ ସିଂହଙ୍କୁ ୨ ରନରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ କୁମାର କୁଶାଗ୍ର ୧୭୭ ରନ୍ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ୧୫ତମ ଓଭରରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ସୁମିତ କୁମାର ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇତିହାସ ରଚିସାରିଥିଲେ । ଇଶାନ କିଶାନ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ।
ସେ ୯୪ ରନ୍ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ୧୪ତମ ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ ରେ ଏକ ଛକା ମାରି ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଇଶାନ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ୧୦୧ ରନ୍ ଇନିଂସରେ ୧୦ ଛକା ଏବଂ ୬ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଷାନ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୫ରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ୫୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୧୦ ଇନିଂସରେ ୫୧୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୨ ଶତକ ଏବଂ ୨ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ତ୍ରିପୁରା ବିପକ୍ଷରେ ହେଉଛି ଅପରାଜିତ ୧୧୩ ରନ୍।
ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୨୬୨ ରନ୍ ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।