F-16 : ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହାର F-16 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ୬୮୬ ନିୟୁତ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୫୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ମୂଲ୍ୟର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବିକ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏଜେନ୍ସି (DSCA) ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ୩୦ ଦିନ ସମୟ ଅଛି। ତଥାପି, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତର ଚିନ୍ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ଚିଠିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବରକାଗଜ ଡନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଲିଙ୍କ-16 ଡାଟା ଲିଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ, କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଉପକରଣ (ଗୁପ୍ତ କୋଡ୍), ଏଭିଓନିକ୍ସ ଅପଡେଟ୍ (ବିମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ), ପାଇଲଟ୍ ତାଲିମ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସହାୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ବିମାନର ଜୀବନକାଳ ୧୫ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଅର୍ଥାତ ଏହି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନି ଏଫ-୧୬ର ଜୀବନକାଳ ୨୦୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
DSCA ହାଉସ ବାଚସ୍ପତି ମାଇକ୍ ଜନସନ୍, ସେନେଟ୍ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେମ୍ସ ରିସ୍ଚ ଏବଂ ହାଉସ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରାଏନ୍ ମାଷ୍ଟଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ଚିଠିଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକା ବାୟୁସେନା ପ୍ରାୟ $686 ନିୟୁତ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି।