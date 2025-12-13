ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇସଲାମାବାଦରେ ‘ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି’ର ସୋମବାର ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ବାଚସ୍ପତି ଆୟାଜ ସାଦିକ୍ ଚାମ୍ବରର ଚଟାଣରେ ଦଶଟି ପିକେଆର ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କା କାହାର ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡଲକୁ ହାତରେ ହଲାଇ ଏ ଟଙ୍କା କାହାର ଦୟାକରି ହାତ ଟେକନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ୧୨-୧୩ ଜଣ ସାଂସଦ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବାକୁ ହାତ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବାଚସ୍ପତି କହିଥିଲେ, ୧୦ଟି ନୋଟ୍ ଅଛି, ତଥାପି ୧୨ ଜଣ ନୋଟ୍ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ହସ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେମାନଙ୍କ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ-ଏ-ଇନସାଫ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲ ଆଫ୍ରିଦି ଏହି ଟଙ୍କା ଆସେମ୍ବଲି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ସମାଲୋଚକମାନେ ସଂସଦର ଅବମାନନା କରି ହାତ ଉଠାଇଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ନିଅନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ।
