ହାରାରେ: ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁ ପୂର୍ବରୁ ନାମ୍ବିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟ ୨୦୦ହାତୀଙ୍କୁ ଅନାହାରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ଦେଶରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ଲାଗି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ମରୁଡ଼ି ପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଶିକାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜିମ୍ବାୱେ ପାର୍କ ଏବଂ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅଥରିଟି ମୁଖପାତ୍ର ଟିନାସେ ଫାରାଭୋ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୨୦୦ ହାତୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇଥେମ୍ବୋସୋ ନିଓନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସଂସଦକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ସମ୍ବଳ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ହାତୀମାନେ ମଣିଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିମ୍ବାୱେ ପାର୍କ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଧିକରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣନା କରିବେ।

