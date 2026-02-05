ତିରୁପତି: ତିରୁପତିର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଲଡୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଘିଅରେ ହୋଇଥିବା ଅପମିଶ୍ରଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (ଏସ୍ଆଇଟି)। ଦଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ୧୧ ପୃଷ୍ଠାର ଚିଠିରେ ୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଘିଅ ଯୋଗାଣରେ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା, ନିୟମକୁ କୋହଳ କରାଯିବା ଓ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏହା ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ତିରୁମାଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମ୍ (ଟିଟିଡି) ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଘିଅ ଟେଣ୍ଡର ସର୍ତ୍ତକୁ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ଯଥାର୍ଥତା ବିନା ମନଇଚ୍ଛା କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା।
ୱାଇଏସ୍ଆର୍ସିପି ଶାସନ ଅଧୀନରେ, ବାର୍ଷିକ କାରବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ୨୫୦ କୋଟିରୁ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ତିନିବର୍ଷରୁ ଏକବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଲିଟର କ୍ଷୀର କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧର ଲହୁଣୀ କ୍ଷମତାକୁ ୧୨ ଟନରୁ ୮ ଟନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଟିଡିପି ସରକାର କହିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ
ଏସ୍ଆଇଟି ଆର୍ଥିକ ଟିଟିଡିର ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଧିକାରୀ ଓ ବାଲାଜୀ, ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏଭି ଧର୍ମରେଡ୍ଡୀ ଓ ତତ୍କାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅନିଲ କୁମାର ସିଂଘଲଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଉକ୍ତ କେହଳ ନୀତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ଟିଟିଡି କ୍ରୟ କମିଟିରେ ସି ଭାସ୍କର ରେଡ୍ଡୀ ଓ ଟିଟିଡି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି କରୁଣାକର ରେଡ୍ଡୀ ବିଶେଷ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୋହଳକୁ ନୀତିକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୦ରେ ୱାଇଏସ୍ଆରସିପି ସରକାର ସମୟରେ ଏହା ଟିଟିଡି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ନ ଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଘରୋଇ ଡାଇରିଗୁଡ଼ିକୁ ଟିଟିଡି ଘିଅ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏସ୍ଆଇଟି ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଟିଡିପି ସରକାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପଦବୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତିରୁମାଲା ଶ୍ରୀବାଡ଼ି ପ୍ରସାଦମ୍ର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କଠୋର ଟେଣ୍ଡର ନିୟମ, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ମାନକ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ବୋଲି ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି।
