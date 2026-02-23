ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ମାମଲାରେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଭେଜାଲ ପ୍ରସାଦ ମାମଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଉପରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା।ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି,ଏସ୍‌ଆଇଟି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ତଦନ୍ତ ଉଭୟ ଏକକାଳୀନ ଚାଲିପାରିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିସର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ।

ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦମ୍ ବିବାଦରେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ସ୍ୱାମୀ ଭେଜାଲ ପ୍ରସାଦମ୍ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଲଗାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆବେଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ କହିଥିଲେ, ଏହି ଆବେଦନ କେବଳ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏସମ୍ପର୍କରେ, ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କୌଣସି ଓଭରଲାପ୍ ନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ମାମଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ୍ରୁଟିର ପ୍ରକୃତି, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିର ପରିଣାମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

