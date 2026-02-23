ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆର୍ଥିକ ଓ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶକମାନେ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଭାବରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୨,୦୭୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧,୪୭,୯୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧,୯୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧,୬୧,୩୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରୁପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଇଛି। ରୁପା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ୩,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଆମେରିକାର ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘୋଷଣା ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେରିକା-ଇରାନ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂଘର୍ଷ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଭଳି ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ସେୟାର ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଓ ରୂପାରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ନିବେଶ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଡଲାର-ଆଧାରିତ ସମ୍ପଦରୁ ଦୂରେଇ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର ବଢୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଦୁର୍ବଳତା, ସୁଧ ହାର ଓ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆଶଙ୍କା ସୁନା ମୂଲ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି। ଶିଳ୍ପରେ ରୁପା ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି। ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ବାହାରେ ସୌର ଶକ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁପାର ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟବହାର ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଉଛି।
