ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କକୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଭାରତକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ। ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତରୁ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ୨୪ ଫେବ୍ରୁଆରି ଠାରୁ ଏହା ୧୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ୧୫୦ ଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦ ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ଏନେଇ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଆମଦାନି ଶୁଳ୍କ ଏକ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କର। ଯେତେବେଳେ ଏକ କମ୍ପାନି ବିଦେଶରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନି କରେ, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କୌଣସି ଉତ୍ପାଦରେ ୫% ମାନକ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଥାଏ ଓ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ୧୫% ଶୁଳ୍କ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ମୋଟ ଶୁଳ୍କ ୨୦% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।
ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୩ ରୁ ୱାଶିଂଟନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ୨ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୫ ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଟି ଦେଶ ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମେରିକୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସେହି ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସମାନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବ। ଏହି ଶୁଳ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଫେଭର୍ଡ ନେସନ୍ (ଏମ୍ଏଫ୍ଏନ୍) ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ଏହା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ।
ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୨ ରେ, ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ୨୬% ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରେ, ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫% ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଦ୍ବାରା ମୋଟ ଶୁଳ୍କ ୫୦% କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୬ ରେ, ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ସହମତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେରିକା ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଶୁଳ୍କ ହଟାଇବା ତଥା ଶୁଳ୍କକୁ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ଭାରତରୁ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ
ଔଷଧ ଏବଂ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦ: ୮.୧ ଅରବ ଡଲାର,ଟେଲିକମ୍ ଉପକରଣ: ୬.୫ ଅରବ ଡଲାର, ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର: ୫.୩ ଅରବ ଡଲାର, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ: ୪.୧ ଅରବ ଡଲାର, ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଅଟୋ ପାର୍ଟସ: ୨.୮ ଅରବ ଡଲାର, ସୁନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଅଳଙ୍କାର: ୩.୨ ଅରବ ଡଲାର, ରେଡିମେଡ୍ ପୋଷାକ: ୨.୮ ଅରବ ଡଲାର, ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦ: ୨.୭ ଅରବ ଡଲାର, ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଆମଦାନି ହେଉଛି କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ: ୪.୫ ଅରବ ଡଲାର,
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ: ୩.୬ ଅରବ ଡଲାର, କୋଇଲା ଏବଂ କୋକ୍: ୩.୪ ଅରବ ଡଲାର, କଟା ଏବଂ ପଲିସ୍ ହୋଇଥିବା ହୀରା: ୨.୬ ଅରବ ଡଲାର, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି: ୧.୪ ଅରବ ଡଲାର,ବିମାନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ: ୧.୩ ଅରବ ଡଲାର, ସୁନା:୧.୩ ଅରବ ଡଲାର।
କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୧୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ
କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଶୁଳ୍କରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ, ସାର, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଟମାଟୋ ଏବଂ କମଳା ଭଳି କିଛି କୃଷି ଉତ୍ପାଦ, ଔଷଧ, ଔଷଧୀୟ ଉପାଦାନ, କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ, ବସ୍ ଏବଂ କିଛି ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍ ଏବଂ କିଛି ମହାକାଶ ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଆମେରିକାର ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଶୁଳ୍କ ଜାରି ରହିବ।ଇସ୍ପାତ, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ତମ୍ବା ଉପରେ 50% କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଶୁଳ୍କ ପୂର୍ବ ପରି ଜାରି ରହିବ। କିଛି ଅଟୋ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭାରତ ୨୮.୭ ଅରବ ଡଲାରର ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା ଏବଂ ୨୫.୫ ଅରବ ଡଲାରର ଆମଦାନି କରିଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଭାରତ ପ୍ରାୟ ୪୪.୪ ଅରବ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଛି।
ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ, ଭାରତ ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଏ, ଯାହା ଆମେରିକାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ ଶୁଳ୍କ ମାତ୍ର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ। ଯଦି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଏମ୍ଏଫ୍ଏନ୍ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯାଉଥିଲା, ତେବେ ମୋଟ ଶୁଳ୍କ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, କେବଳ ୫ ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ ଶସ୍ତା ହେବ। ଏହା ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ମଜବୁତ କରିପାରେ। ୧୫୦ ଦିନ ପରେ କ’ଣ ହେବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରନଜର ରହିଛି।
