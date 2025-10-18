ନୂଆଦିଳ୍ଲୀ/ମସ୍କୋ: କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଭାରତକୁ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ନ କିଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରି କିଣିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଭାରତ ଏବେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଚୀନ୍ ବିରଳ ଧାତୁ(rare earth) ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ରୁଷିଆଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ସହିତ, ଭାରତ ଏବେ ଚୀନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିରଳ ଧାତୁ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚୀନ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରପ୍ତାନି କଟକଣା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନି ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରୁଷିଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି।
ନର୍ନିକେଲ୍ ଏବଂ ରୋଜାଟମ୍ ଭଳି ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବଡ଼ କମ୍ପାନି ସହଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ବିରଳ ଧାତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାରର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ରୁଷିଆ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ
ରୁଷିଆ ବିରଳ ଧାତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ କରିଛି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ମସ୍କୋ ଏବେ ଭାରତ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବୃହତ ସ୍ତରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଚୀନ୍ ଏପ୍ରିଲରୁ ଏହାର ରପ୍ତାନି କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। ଏହି କଟକଣାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭଳି ଶିଳ୍ପରେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଭାରତ ସରକାର ଲୋହମ୍ ଏବଂ ମିଡୱେଷ୍ଟ ଭଳି ଘରୋଇ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଥିବା ରୁଷୀୟ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ରୁଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନି ନର୍ନିକେଲ୍ ଏବଂ ରୋଜାଟମ୍, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (CSIR), ଭଚବନେଶ୍ବରର ଭାରତୀୟ ଖଣି ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ତଥା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (Indian School of Mines and Institute of Minerals and Materials Technology) ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଷୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
