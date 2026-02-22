ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର କମାଣ୍ଡର ସୈଫୁଲ୍ଲାକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସର୍ଚ୍ଚଅପରେସନ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନୁପ୍ରବେଶର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ସେନା, ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ, ବିଶେଷକରି ତୁଷାରପାତ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସୀମା ସତର୍କତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଖରାପ ପାଗ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିଜର ରଣନୀତିକୁ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ସତ୍ତ୍ୱେ,ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିରନ୍ତର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସତର୍କତା ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି।
ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ
ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏହି ଅଭିଯାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି।
