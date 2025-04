ୱାଶିଂଟନ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଚାର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚାର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କାମ୍ବୋଡିଆରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୯% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ।

ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଆମେରିକୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛୁ, ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇପାରିବା, ହୁଏତ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଧନୀ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଚତୁରତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏହା ପରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅତି କମରେ ୧୦% ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଚାର୍ଟରେ ଥିବା କିଛି ଦେଶ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ।

ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ କରିବାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ କାନାଡାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହା କହିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଏହା କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଆମେ କେବେ କହିବୁ ଯେ, ସେମାନେ ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ୍?

ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଆଲଜେରିଆ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦% ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଓମାନ, ଉରୁଗୁଏ ଏବଂ ବାହାମାସକୁ ୧୦% ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଲେସୋଥୋ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ନେଇ ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ, ବାହାରିନ ଏବଂ କତାର ଉପରେ ୧୦% ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମରିସସ ଉପରେ ୪୦% ଏବଂ ଫିଜିକୁ ୩୨% ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ କେନିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ୧୦% ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲିଚେନଷ୍ଟାଇନକୁ ୩୭% ଏବଂ ଗୁଆନାକୁ ୩୮% ଏବଂ ହାଇତି ଉପରେ ୧୦% ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।

ତାଲିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ବୋସନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜେଗୋଭିନା ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ୩୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନାଇଜେରିଆକୁ ୧୪% ଏବଂ ନାମ୍ବିଆ ଉପରେ ୨୧% ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ରୁନେଇ ପାଇଁ ୨୪% ଶୁଳ୍କ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଲିଭିଆ, ପାନାମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶ ଉପରେ ୧୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ୧୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ମାସିଡୋନିଆ ଉପରେ ୩୩% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।

ଇଥିଓପିଆ ଏବଂ ଘାନା ଉଭୟ ଉପରେ ୧୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଚୀନ୍ ୩୪% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ୨୦% ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଭିଏତନାମ ଉପରେ ୪୬% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ, ତାଇୱାନକୁ ୩୨% ଏବଂ ଜାପାନକୁ ୨୪% ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଉପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୬% ଏବଂ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୩୬% ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୩୧% ଦେବାକୁ ପଡିବ।

Oh my god. At the exact moment Trump announced his tariffs the market crashed in real time. CNBC is SAVAGE for doing the side by side. pic.twitter.com/7zChENvtY9

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ହାର ୩୨% ଏବଂ ୨୪% ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କାମ୍ବୋଡିଆ ସର୍ବାଧିକ ୪୯% ଶୁଳ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଉପରେ ମାତ୍ର ୧୦% ହାଲୁକା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୩୦% ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲକୁ ୧୦% ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ବାଂଲାଦେଶକୁ ୩୭% ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ କେବଳ ୧୦% ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ୧୭% ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଚିଲି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୧୦% ଶୁଳ୍କ ସହିତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୨୯%, ତୁର୍କୀକୁ ୧୦% ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୪୪% ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କଲମ୍ବିଆ ମଧ୍ୟ ୧୦% ଶୁଳ୍କ ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ପେରୁ ଏବଂ ନିକାରାଗୁଆକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦% ଏବଂ ୧୮% ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନରୱେକୁ ୧୫% ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

Turns out, Trump’s tariffs are very mild compared to what our country is being charged.



Nobody should be opposed to this. Nobody. pic.twitter.com/YIZwWXkqcA