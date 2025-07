ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବିତର୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ୨୯ ଥର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି।

#WATCH | Discussion on Operation Sindoor | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "There is a second very important thing that he said, maybe he didn't mean to say this. He also said that he told the Pakistanis that we are not going to hit any of your military infrastructure...I said… pic.twitter.com/IZEn8nHpyn — ANI (@ANI) July 29, 2025

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ପାଇଲଟଙ୍କ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ବାୟୁସେନାକୁ ମୁକ୍ତ ହାତ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଭାରତ କିଛି ଜେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହା ସେନାର ଦୋଷ ନଥିଲା, ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା? ସିଡିଏସ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ଭୁଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ବାୟୁସେନାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଭୁଲ୍। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜେଟ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ୍।

#WATCH | Discussion on Operation Sindoor | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "...There are two words - 'Political Will' and 'Freedom of Operation'. If you want to utilise Indian Armed Forces, you need to have 100% political will and full freedom of operation. Yesterday, Rajnath… pic.twitter.com/IflzWP4UyK — ANI (@ANI) July 29, 2025



ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଜ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଗତକାଲି ସରକାର ଚୀନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହି ନଥିଲେ। ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅଧା ସାହସ ଅଛି, ତେବେ ସେ ଗୃହରେ କହିବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବିଷୟରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ଦରାଙ୍କର ଅଧା ସାହସ ବି ନାହିଁ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସେନା ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍‌କୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତ ଲଢ଼େଇ ଚୀନ୍ ସହିତ ଥିଲା। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ମୁନିରଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉଭୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସରକାର ଭାବିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଲଢୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉଭୟ ସହିତ ଲଢୁଥିଲୁ।

#WATCH | Discussion on Operation Sindoor | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "...If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes..."



"Lieutenant General Rahul Singh, during an event on May 11th, said that when the DGMO-level talks were going on, Pakistan… pic.twitter.com/yDUre9TEoD — ANI (@ANI) July 29, 2025

ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ୫ଟି ବିମାନ ହରାଇ ନଥାନ୍ତେ.। ମେ’ ୧୧ ତାରିଖରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାହୁଲ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଏମଓ-ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରକୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ, ଏହିଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ ଚୀନ୍‌ ପାଖରୁ ଲାଇଭ୍ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଇନପୁଟ୍ ପାଉଥିଲେ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଜେନେରାଲ ଅସୀମ ମୁନିର। ନିକଟରେ ମୁନିର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହି ନଥିଲେ। ସେ ଏହା ପଚାରି ନଥିଲେ ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମୁନିରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସାହସ କିପରି କଲେ ବୋଲି ରାହୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

