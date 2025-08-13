ୱାଶିଂଟନ: ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନି ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ ଗ୍ରୋକ୍ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗ୍ରୋକ୍ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିର "ସବୁଠାରୁ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ମସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବଢ଼ାଇଛି।
ଜଣେ ଏକ୍ସ ୟୁଜର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋକ୍କୁ ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିର ସବୁଠାରୁ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୋକ୍ ଉତ୍ତରରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗ୍ରୋକ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ରେକର୍ଡ ଜାଲିଆତି ପାଇଁ ୩୪ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିର ସବୁଠାରୁ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଲିଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଚାଟବଟ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଅପରାଧ ୨୬% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯାହା ଗତ ୩୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର।
Guys, come this side😂— Norma Kay (@realnorma_kay) August 11, 2025
Elon Mush suspended Grok after it said this about Trump pic.twitter.com/zZEtJFRxKO
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ଅପରାଧ "ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ"। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, ସେ ପୁଲିସ ବାହିନୀକୁ ସଂଘୀୟ କରିବା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ୧,୦୦୦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଡ ସୈନିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ମସ୍କ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମତଭେଦ ପରେ ଗ୍ରୋକ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି । ଜୁନ୍ ମାସରେ, ମସ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପଷ୍ଟିନଙ୍କ ଫାଇଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମହାଭିଯୋଗ ଅଣାଯିବା ଉଚିତ୍। ତଥାପି, ମସ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ।
ରବିବାର ଦିନ ଏକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୋକ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କେତେକ ଏହି ନିଲମ୍ବନକୁ "ନକଲି" ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଏକ୍ସର ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ନୀତିର ଉଲ୍ଲଂଘନର ପରିଣାମ। ତେବେ ପରେ ଚାଟବଟ୍ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା।
