ଟୋକିଓ: ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଦି ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ୨୦୨୮ ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଆଶା ବଳେଇଛନ୍ତି ଡୋନାଳ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍।
ଏପରି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍
ତୃତୀୟ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ୍। ସାମ୍ବିଧାନିକ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଷ୍ଟିଭ୍ ବାନନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ମୋ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି।" ହେଲେ ଏପରି ମତ ଦେଉ ଦେଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚତୁରତାର ସହ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ "ପୁଣି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ’’ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୮ ମସିହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେକ୍ରେଟାରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ।
"ଆମର କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି," ଟ୍ରମ୍ପ ରୁବିଓଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଥିଲେ। "ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି - ମୋର ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। "ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଜେଡି ମହାନ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାନ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ," ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି।
