ମୁମ୍ବାଇ: ଆଗାମୀ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ, ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ) ମୁମ୍ବାଇର ୱର୍ଲି ଡୋମରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଯାହାକୁ 'ନିର୍ଦ୍ଦର ମେଳାଭ' ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାବେଶରେ ଶିବସେନା (UBT) ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ାମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ସହର ଉପରେ ବିପଦ ଘଟାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ କାହାର ନଜର ଅଛି। ବିଶେଷକରି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନଜର ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ଅଛି। ସେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ମନରେ ଥିବା ନାମ ସମାନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ତାଙ୍କୁ "ଆନାକୋଣ୍ଡା" ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ଠାକରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି (ଅମିତ ଶାହ) ସୋମବାର ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସଂଯୋଗବଶତଃ, ସେ "ସାମନା" (ଶିବସେନାର ମୁଖପତ୍ର)ରେ ଦୁଇଟି ଖବର ପଢିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଜିଜାମାତା ଉଦ୍ୟାନ (ରାଣୀବାଗ)ରେ "ଆନାକୋଣ୍ଡା" ଆସିବା ବିଷୟରେ।
ଉଦ୍ଧବ କହିଛନ୍ତି, ଆନାକୋଣ୍ଡା ଏକ ସାପ ଯାହା ସବୁକିଛି ଗିଳିଦିଏ, ଏବଂ ଏହା ଆଜି ଏଠାକୁ ଆସି ଭୂମି ପୂଜନ କରିଛି। ଏହା ମୁମ୍ବାଇକୁ ଗିଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଗିଳିବାକୁ ଦେବେ କି? ସେ କହିଲେ, ଦେଖିବା ଏହା ଆମକୁ କିପରି ଗିଳିଦିଏ। ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାହାର ପେଟ ଚିରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବି ଆମେ ତାହା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାର ନାମ ନେବୁ ନାହିଁ। ଏହି ବିବୃତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ମୁମ୍ବାଇର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି।
ବଂଶବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାହାଙ୍କୁ କଲେ କୋଣଠେସା
ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୂମିପୂଜନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଶାହ ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ କାହାର ସୁପାରିଶରେ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଭାବରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି?
ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି
ଉଦ୍ଧବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସମଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି , ଆଜି ବିଜେପି ହେଉ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ , ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି।।
ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
ରାଲିରେ, ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିଲେ । ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଗଭୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଥିଲେ , ଏହି କାମ ସମଗ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଅଛି।