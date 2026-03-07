ୱାସିଂଟନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଖବର ଏବେ ଇରାନ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏହାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କୂଟନୈତିକ ବୁଝାମଣାର ସୁଯୋଗ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ସେ ଇରାନକୁ ବିନାଶର ଦ୍ୱାରରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହି ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ଗତି ଇରାନ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଘେରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନର ପରାଜୟ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ
ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଜଣେ ନୂତନ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ, ଆମେରିକା ତଥା ସହଯୋଗୀମାନେ ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ସାମରିକ କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ, ଇରାନ ଏବେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକୁଛି ଏବଂ ଏକ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛି।ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବହୁ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, କାରଣ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ଓ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ତେହେରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି।
ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନର ନୌସେନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଘାତ ପାଇଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ୨୪ ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ୬୪ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆମେରିକୀୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିବାର ମାତ୍ର ଚାରି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚରର ଅବସ୍ଥିତ ଖୋଜି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ବିମାନ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି
ଇରାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷମତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏବେ ଇତିହାସ ହୋଇଯାଇଛି। ବିମାନ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ, ସାମରିକ ବାହିନୀ ଓ ପୁଲିସର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ନେତୃତ୍ୱ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସରକାରରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରନ୍ତି, ତେବେ ୱାସିଂଟନ ଇରାନ ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁର ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଉଛି। ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଇରାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ଦେଇପାରେ।
