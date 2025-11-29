ୱାସିଂଟନ: ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ଜଣେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକ ଦୁଇ ଜଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଦେଶରୁ ଆପ୍ରବାସନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବେ। ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ଆମେରିକା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ଏହାର ଇମିଗ୍ରେସନ ନୀତି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଲାଭ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଦେଶରୁ ଇମିଗ୍ରେସନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବି ଯାହା ଆମେରିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ହଟାଇବି। ତନ୍ଦ୍ରାଳୁ ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ଅଟୋପେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ହଟାଇବି, ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାର ସମ୍ପଦ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ।
ଘରୋଇ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ହଟାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବେଆଇନ ଓ ବିଘଟନକାରୀ ଜନସଂଖ୍ୟା କମାଇବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଅନଧିକୃତ ଓ ବେଆଇନ ଅଟୋପେନ୍ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେବଳ ରିଭର୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ କରିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଚୋରି କରନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ଓ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଦିନ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ‘ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ’ (ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଲାଟିନ ଆମେରିକା)ର ୧୯ଟି ଦେଶରୁ ଆପ୍ରବାସନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ୧୯ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବର୍ମା, ଚାଡ୍, ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋ, ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ୍ ଗିନି, ଏରିଟ୍ରିଆ, ହାଇତି, ଇରାନ୍, ଲିବିୟା, ସୋମାଲିଆ, ସୁଦାନ, ୟେମେନ୍, ବୁରୁଣ୍ଡି, କ୍ୟୁବା, ଲାଓସ୍, ସିଏରା ଲିଓନ୍, ଟୋଗୋ, ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ଓ ଭେନେଜୁଏଲା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି।