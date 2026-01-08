ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟରର ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବ ସମେତ ଭାରତର ବକେୟା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହାଉସ୍ ଜିଓପି ମେମ୍ବର ରିଟ୍ରିଟ୍‌ରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଅର୍ଡର କରିଥିଲା ଏବଂ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡିକ ପାଇଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସାର୍, ଦୟାକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବି କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ! ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି।

ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଶୁଳ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷ୍‌ରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଳ୍କ ହେତୁ ଆମେ ଧନୀ ହେଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତର ସାମରିକ କ୍ରୟ, ବିଶେଷକରି ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବିଳମ୍ବ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଭାରତ ୬୮ଟି ଆପାଚି ଅର୍ଡର କରିଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ୱାନ୍‌ରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ରହିଛି।  

