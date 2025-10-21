ବେଜିଂ: ଚୀନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷର ୨୪ତମ ଟାଇଫୁନ୍ ଫେଙ୍ଗସେନ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଝଡ଼ ଏବେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଝଡ଼ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚୀନ୍ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି।
ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର (ଏନଏମସି) କହିଛି ଯେ, ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା, ଝଡ଼ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଲୁଜୋନ୍ ଦ୍ୱୀପର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଉପରେ ଥିଲା। ଝଡ଼ର କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଫେଙ୍ଗସେନକୁ ଏକ ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଝଡ଼ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୨୩ମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ୨୨୦ ରୁ ୨୮୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Two Dead: ମା’ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ନିକଟରେ ଅଘଟଣ: ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଦୁଇ ମୃତ
ଝଡ଼ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଝଡ଼ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୦ ରୁ ୨୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତୀବ୍ର ହୋଇ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଝଡ଼ କିମ୍ବା ଟାଇଫୁନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୩୦ ରୁ ୩୫ ମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରଭାବରେ ଝଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇବ ଏବଂ ଭିଏତନାମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସହିତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଝଡ଼ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ତାଇୱାନ, ଫୁଜିଆନ ଏବଂ ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ହାଇନାନ୍ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଆଣିବ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି
କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ସୋମବାର ସକାଳ ୮ଟାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ତାଇୱାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବ। ସେହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଚୀନକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଟାଇଫୁନ୍ ଫେଙ୍ଗସେନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଅତି କମରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୨୨,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୪,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ବାସହୀନ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Muhurat Trading poured Money on investors: ସେୟାର ବଜାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟ୍ରେଡିଂରେ ନିବେଶକଙ୍କ ଉପରେ ୨.୭୧ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଟଙ୍କା ବର୍ଷା
China | typhoon | fengshen