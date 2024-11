ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି, ଶିବସେନା ଏବଂ ଏନସିପିର ମିଳିତ ମହାୟୁତିକୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି।

ସର୍ବଶେଷ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ୨୮୮ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ମହୁୟୁତି ୨୨୮ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ କୁହୁକ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୫ ରହିଛି। ସିନ୍ଦେଙ୍କ ରଣନୀତି ଆଗରେ ଉଦ୍ଧବ-ପାୱାର-କଂଗ୍ରେସ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

#WATCH | Thane | Maharashtra CM & Shiv Sena leader Eknath Shinde and his party leaders celebrate with 'ladoos' as Mahayuti is set to form govt in the state pic.twitter.com/HisjKYQTor

ଏଥି ସହିତ, ମହା ବିକାଶ ଅଘାଡି (ଏମଭିଏ)ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇନାହିଁ। ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ୧୯ଟି ଆସନରେ, ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପି ୧୩ଟି ଆସନରେ ଏବଂ ୧୯ଟି ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଫଳରେ ମୋଟ ୫୩ ଟି ଆସନରେ ଏମଭିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।

#WATCH | Mumbai | The sounds of dhols reverberate outside the residence of BJP leader & Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis as Mahayuti is all set to form the government in the state pic.twitter.com/vdxAp657cS