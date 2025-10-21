ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବୈଠକର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଦଳ ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ବାଳାସାହେବ ଠାକରେ (ୟୁବିଟି) ଏବଂ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା (ଏମଏନଏସ) ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ପବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏବେ ମହାୟୁତିରୁ ୟୁବିଟିକୁ ନେତାମାନଙ୍କର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ନାସିକର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ସଙ୍ଗୀତା ଗାୟକୱାଡ ସୋମବାର ବିଜେପି ଛାଡି ୟୁବିଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସରକାରରେ ବସିଥିବା ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ନରକାସୁର ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନରକାସୁର ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନରକାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଆଜି ନରକାସୁର କିଏ? ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ଏହା ଅଲଗା ଭାବରେ କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୁମେ ନରକାସୁରକୁ କିପରି ବଧ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣ। ସଙ୍ଗିତା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ନରକାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Muhurat Trading poured Money on investors: ସେୟାର ବଜାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟ୍ରେଡିଂରେ ନିବେଶକଙ୍କ ଉପରେ ୨.୭୧ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଟଙ୍କା ବର୍ଷା
ଉଦ୍ଧବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଚାରୁଛି ଯେ, ତୁମେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଥିଲ ନା ତୁମକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କାରଣ ପ୍ରଲୋଭିତ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୈନିକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ।
୨୫ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବୈଠକ
ଉଦ୍ଧବ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଚୋରି କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ, କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଛୁ। କେହି ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମରାଠୀ ଏବଂ ଅଣ-ମରାଠୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ଭୋଟ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଭୋଟ ଚୋରି ଉପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଉପ-ଶାଖା ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯିବ ବୋଲତ ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସାଂସଦ ଏବଂ ୟୁବିଟି ମୁଖପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ନରକାସୁର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଗୌହାଟୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ନରକାସୁର ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗୌହାଟୀ ଯାଆନ୍ତି। ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଧାୟକମାନେ ଯେପରି ଗୌହାଟୀକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହା ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ନରକାସୁର ସେଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Bollywood popular actor Asrani No More: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଅସରାନିଙ୍କ ପରଲୋକ,ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ
ଗୌହାଟୀରେ ନିଜର ନିଜତ୍ବକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଗଠିତ ସରକାରଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରିପାରିବା? ବିଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମେସିନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରିପାରିବା? ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ଦେଶକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଫସାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସରକାର ୫୦ ନୀତି ନିୟମ ତଥା ନିଜର ନିଜତ୍ବର ବଳିଦାନ ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ସଞ୍ଜୟ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି।
maharastra | uddhav thackeray | sanjay raut | UBT